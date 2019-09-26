В Москве мужчина, которого отказался везти таксист, просто угнал машину с шашечками. Обиженный пассажир, видимо, решил и сам справиться: запрыгнул на водительское сиденье и нажал на педаль газа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Может, и доехал бы до места назначения, но рядом оказались автоинспекторы. Водитель попросил их о помощи, началась погоня.

Длилась она, правда, недолго, уже через 600 метров угонщика задержали. Как выяснилось, ему не понравилось, что такси прибыло не совсем точно по адресу.

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