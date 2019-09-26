ВС Турции приступили к новой операции против боевиков террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) в приграничных с Арменией турецких провинциях Аргы, Карс и Игдыр. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Сообщается, что операции проводятся под названием "KIRAN-4".

"Операция будет проводиться до полного уничтожения террористов в указанных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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