Хорватская компания Rimac провела серию краш-тестов 1914-сильного электрического гиперкара C_Two, выпуск которого начнется через три года



Хорватская компания Rimac работает над омологацией электрического гиперкара C_Two, который подгоняют под международные требования по прочности, надежности и безопасности, чтобы автомобилю разрешили ездить по дорогам общего пользования. Недавно разработчики провели серию из пяти различных краш-тестов, в рамках которых разбили один из экспериментальных прототипов, передает Day.Az со ссылкой на autonews.ru.



Сначала специалисты применили компьютерное моделирование для имитации различных аварий. Затем они проверили на прочность отдельные компоненты, а после - провели уже настоящий краш-тест. В Rimac отметили, что полный процесс омологации может занять от трех до четырех лет.



Напомним, электрический гиперкар C_Two с карбоновой конструкцией был представлен в марте 2018 г. на Женевском автосалоне. Новинка получила по электрическому двигателю на каждой оси, которые в сумме выдают 1914 л. с. и 2300 Н·м крутящего момента. Агрегаты, работающие в паре со специальной одноступенчатой передачей, позволяют автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 1,85 секунды. Максимальная скорость - 415 км в час. Всего будет выпущено 150 таких автомобилей, стоимость каждого из которых составит 2,1 млн долларов.



Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!