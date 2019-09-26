Жители Стамбула выбежали на улицы из-за землетрясения.

В сети появилось видео, сделанное на улицах города, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 5,9, которые были зафиксированы на западной территории страны, вызвали "большую панику" у местных жителей и гостей города.

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