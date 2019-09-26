На западе Турции было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 5,9, которое не прошло незамеченным среди жителей Стамбула, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пользователи Twitter и портал Karar разместили в Сети видео, на котором от подземных толчков шатается высотка. Многоэтажное здание раскачивается из стороны в сторону, пока за ним наблюдают жители и гости турецкого города.

В пресс-службе российского генконсульства в Стамбуле также подтвердили, что жители почувствовали землетрясение.

Эпицентр располагался в 68 километрах от города, очаг расположился на глубине около 12 километров.

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