В селе Новое Раменского района Подмосковья супружеская пара выпрыгнула из окна пятого этажа многоквартирного дома из-за сильного пожара в квартире.

Пока пожарные пытались попасть в квартиру, мужчина спускал по верёвкам семилетнего мальчика, а потом решил сам с супругой спрыгнуть вниз. Отец семейства скончался на месте, а женщина в больнице. Есть одна странность в произошедшем - в СК рассказали, что дверь квартиры была закрыта мебелью, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- В обеденное время жильцы многоквартирного дома вызвали сотрудников пожарной службы из-за задымления в квартире, расположенной на пятом этаже. Приехавшие на место сотрудники не сразу смогли попасть внутрь квартиры, поскольку её жильцы дверь не открыли, а изнутри она была подпёрта мебелью, - сообщают следователи.

Следователи выясняют причину задымления и все обстоятельства произошедшего.

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