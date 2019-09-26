Жизнь 19-месячного малыша повисла на волоске, когда своевольный лифт внезапно поехал вверх, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в китайском Хэфее. Ребенок находился в кабине вместе с мамой, которая везла его на коляске.

Когда женщина выходила на нужном этаже, неисправный лифт вдруг устремился вверх. Мальчик застрял, поскольку был пристегнут к сиденью.

Прибывшие на место спасатели сумели освободить ребенка. К счастью, тот не пострадал из-за причуд лифта.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!