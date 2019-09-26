https://news.day.az/world/1160160.html Неисправный лифт едва не раздавил малыша - ВИДЕО
Неисправный лифт едва не раздавил малыша - ВИДЕО
Жизнь 19-месячного малыша повисла на волоске, когда своевольный лифт внезапно поехал вверх, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в китайском Хэфее. Ребенок находился в кабине вместе с мамой, которая везла его на коляске.
Когда женщина выходила на нужном этаже, неисправный лифт вдруг устремился вверх. Мальчик застрял, поскольку был пристегнут к сиденью.
Прибывшие на место спасатели сумели освободить ребенка. К счастью, тот не пострадал из-за причуд лифта.
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