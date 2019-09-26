Майкл Карр-Грегг, известный австралийский психолог, признанный авторитет в области подростковой психологии, высказал опасения по поводу здоровья шведской школьницы Греты Тунберг, которая на этой неделе сделала громкое заявление в ООН по поводу изменения климата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я беспокоюсь, что ее может постичь участь детей, ставших телезвездами, которые выгорают, и потенциально сталкиваются с разрушительными психологическими проблемами", - заявил доктор, передает Daily Mail. При этом он уточнил, что не относит себя к отрицателям изменения климата, и считает, что человечество должно принять меры для спасения планеты.

"Я беспокоюсь по поводу того, что мы используем детей, как эту девочку, которой, вероятно, нужно лечение, поскольку она рассказывала, что у нее анорексия, синдром Аспергера и она боролась с депрессией, - добавил специалист. - Как родитель, если бы это был мой ребенок, я бы не стал его выдвигать на мировую арену. Похоже, она захвачена сценарием конца света, в котором она сильно преувеличивает угрозы, исходящие от изменения климата, что имеет продолженный эффект, так как вызывает экзистенциальный страх у наших детей". По его мнению, дети должны учиться в школе, а вместо это участвуют в демонстрациях, будучи убежденными в конце света.

23 сентября в Нью-Йорке открылся саммит ООН по мерам в области климата. На нем выступила, в том числе 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. "Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?", - заявила девушка.

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