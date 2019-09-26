Самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

При снижении лайнера Swiss, направлявшегося из Женевы в Москву, сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

"В опасной близости от борта находился самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Москва - Закинтос", - говорится в сообщении.

Самолеты шли встречным курсом.

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