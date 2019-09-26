Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков. Об этом пишут китайские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



По неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-чиновника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.



Как отмечается, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков. По некоторым данным, бывшему чиновнику может грозить смертная казнь.



По информации СМИ, Чжан Ци, член провинциального комитета Хайнаня Коммунистической партии Китая и комитета муниципальной партии "Хайкоу", подозревался в серьезных нарушениях закона и был арестован по делу о коррупции еще 6 сентября.



Как отмечает газета Haikou Daily, еще 5 сентября Чжан Ци присутствовал на конференции талантов провинции Хайнань, проходившей в местном Народном зале.



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