https://news.day.az/world/1160208.html Эйфелева башня погасит огни и закроется для туристов в память о Жаке Шираке
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Эйфелева башня погасит огни и закроется для туристов в память о Жаке Шираке
Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - погасит свои огни вечером в четверг в память об умершем экс-президенте Франции Жаке Шираке. Об этом сообщили РИА Новости в компании SETE, обслуживающей башню, передает Day.Az.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
"Сегодня с 21.00 огни на Эйфелевой башне будут погашены в память о Жаке Шираке. Также с этого времени на башне не будет посетителей - мы не можем обеспечить безопасность гостей, когда иллюминация не горит", - сказал собеседник агентства.
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