42-летняя российская телеведущая азербайджанского происхождения Светлана Зейналова получила почетную награду за профессиональные достижения, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

В Москве прошла церемония Successful Ladies Awards, где чествуют самых успешных представительниц бизнеса, науки, творчества и спорта. Звание лучшей российской телеведущей присвоили звезде Первого канала Светлане Зейналовой.

Поддержать вторую половину пришел ее гражданский супруг - медиаменеджер Дмитрий Ленский. Он снимал избранницу, которая поднялась на сцену с благодарственной речью.

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