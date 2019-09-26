https://news.day.az/world/1160212.html Азербайджанка стала лучшей телеведущей России - ВИДЕО
Азербайджанка стала лучшей телеведущей России - ВИДЕО
42-летняя российская телеведущая азербайджанского происхождения Светлана Зейналова получила почетную награду за профессиональные достижения, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.
В Москве прошла церемония Successful Ladies Awards, где чествуют самых успешных представительниц бизнеса, науки, творчества и спорта. Звание лучшей российской телеведущей присвоили звезде Первого канала Светлане Зейналовой.
Поддержать вторую половину пришел ее гражданский супруг - медиаменеджер Дмитрий Ленский. Он снимал избранницу, которая поднялась на сцену с благодарственной речью.
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