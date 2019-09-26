https://news.day.az/world/1160220.html Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить
В китайском аэропорту Тяньхэ пассажирка авиакомпании Xiamen Airline открыла аварийный выход, так как ей стало душно, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел, когда самолет готовился ко взлету.
Пассажирка проигнорировала запрет бортпроводниц и распахнула аварийную дверь.
После этого экипаж вызвал полицию, и женщину сняли с рейса. Ей грозит до 15 суток ареста.
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