В 11-м комплексе Набережных Челнов сгорело здание бывшего ресторана "Арарат". В ликвидации пожара было задействовано 82 человек, в том числе 62 сотрудника МЧС.

Спасатели эвакуировали около 100 человек. Если возникнет необходимость, то людей разместят в школе №31. Однако пока желающих не нашлось.

Как передает Day.Az со ссылкой на KazanFirst, информация о пожаре поступила в 17:04. Прибывшие спустя шесть минут спасатели увидели густой черный дым из-под кровли и отдельные очаги открытого горения. Пожар полыхал на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жителей близлежащих жилых домов.

Тем временем, очевидец, пожелавший остаться неизвестным, сообщил KazanFirst, что за 15-20 минут до того, как занялся огонь, на крыше здания он заметил подростков. Собеседник нашего издания предположил, что дети могут быть причастны к возгоранию.

По данным источников, когда пожар был потушен, в сгоревшем здании нашли труп подростка. Личность погибшего устанавливают правоохранители.

Ранее "Араратом" владел Аршалуйс Антонян. В том же здании находились сауна, бассейн, джакузи, принадлежащие бизнесмену. Здание площадью 2600 кв.м, где располагались объекты обанкротившегося Антоняна, выставили на продажу. Ресторан закрыли.

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