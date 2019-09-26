Тегеран считает незаконными санкции США против Китая, заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что введенные меры сказываются на сотрудничестве Пекина и Тегерана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, санкции повлияли на некоторые сферы, в некоторых областях наше сотрудничество снизилось... Мы заинтересованы в продолжении и развитии нашего сотрудничества с Китаем во всех сферах", - сказал Роухани на пресс-конференции, отметив, что американские санкции незаконны и ошибочны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против двух китайских компаний и пяти их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки американским санкциям.

Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".

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