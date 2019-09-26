Два дебошира, один из которых, вероятно, был пьян, безадресно матерились в самолете, летевшем из Барнаула в Москву, по прилету рейса в Шереметьево их задержала полиция, сообщили журналистам в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг издание СМИ сообщили, что актер Максим Аверин якобы устроил пьяный дебош в самолете, выполняющем рейс Барнаул - Москва, после чего в аэропорту Шереметьево его доставили в отделение транспортной полиции.

"...Поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире... По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обоих дебоширов, 1975 и 1965 годов рождения, доставили в дежурную часть. Гражданина 1975 года рождения оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, а его подельника отправили на проверку на состояние опьянения.

Аверин родился в 1975 году.

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