Соединенные Штаты на фоне недавних ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии разместят в королевстве батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, четыре радара и около 200 военных для эксплуатации этой техники.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается в распространенном в четверг заявлении официального представителя американского министерства обороны Джонатана Хоффмана.

"Это развертывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства, укрепит и без того значительное присутствие американских сил в регионе", - говорится в заявлении. Как отметил Хоффман, данное решение было принято по просьбе властей Саудовской Аравии.

В сообщении отмечается, что министр обороны США Марк Эспер также одобрил подготовку к возможной отправке в королевство дополнительных сил, в том числе двух батарей ЗРК Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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