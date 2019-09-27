https://news.day.az/world/1160238.html Готовится доклад об атаках на объекты Saudi Aramco
Готовится доклад об атаках на объекты Saudi Aramco
Вашингтон представит соответствующий доклад по итогам расследования атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает Al Arabiya, Шенкер заявил телеканалу, что объединенная команда специалистов из США, Саудовской Аравии и стран Европы не нашла какой-либо связи между атаками на объекты Saudi Aramco и военными действиями в Йемене, граничащем с королевством с юга. По словам Шенкера, нападения были совершены с севера.
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