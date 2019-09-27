Вашингтон представит соответствующий доклад по итогам расследования атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Al Arabiya, Шенкер заявил телеканалу, что объединенная команда специалистов из США, Саудовской Аравии и стран Европы не нашла какой-либо связи между атаками на объекты Saudi Aramco и военными действиями в Йемене, граничащем с королевством с юга. По словам Шенкера, нападения были совершены с севера.

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