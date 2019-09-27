https://news.day.az/world/1160242.html Еще одно землетрясение было зафиксировано в Стамбуле
Еще одно землетрясение было зафиксировано в Стамбуле
Еще одно землетрясение было зарегистрировано в 23:20 по местному времени в Стамбуле, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, сила землетрясения составила 3,9 балла по шкале Рихтера.
Ожидается, что афтершоки будут продолжатся.
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