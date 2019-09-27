Еще одно землетрясение было зарегистрировано в 23:20 по местному времени в Стамбуле, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, сила землетрясения составила 3,9 балла по шкале Рихтера.

Ожидается, что афтершоки будут продолжатся.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!