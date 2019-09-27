Ураган четвертой категории из пяти "Лоренцо" в Атлантическом океане движется в сторону северо-восточного побережья Южной Америки, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным синоптиков, сейчас он находится примерно в 1765 километрах от побережья самых южных островов Кабо-Верде. Максимальная скорость ветра достигла 220 километров в час. Скорость движения шторма составляет 19 километров в час.

"Волны, вызванные ураганом "Лоренцо", затронут части северо-восточного побережья Южной Америки, начиная с сегодня, и части Наветренных Антильских островов, начиная с пятницы", - говорится в сообщении NHC.

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