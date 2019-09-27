Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до семи тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В пятницу утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 30 километров в восточном направлении от исполина", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.

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