Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero вышел из иранского порта Бендер-Аббас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС/

Отмечается, что танкер сменил пункт назначения с саудовского порта Эль-Джубайль на порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду.

19 июля агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Позднее власти исламской республики заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа - это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.

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