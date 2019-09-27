Приоритетными направлениями, по которым Япония намерена укреплять свою обороноспособность, будут космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения. Об этом говорится в Белой книге обороны за 2019 год. В пятницу документ представили правительству Японии на его заседании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Для этого решено работать над созданием системы отслеживания ситуации в космосе, укреплением возможности наносить урон системам управления и коммуникаций противника, созданием нового спецподразделения по космическому пространству, обучением кадров", - говорится в тексте, который поступил в распоряжение РИА Новости.

В Белой книге значится, что Китай и Россия могут работать над укреплением своих возможностей по созданию препятствий для использованию космического пространства США и их союзниками.

Отмечается необходимость создания системы предупреждения кибератак на системы командования и коммуникаций сил самообороны и их сетей, а также минимизации ущерба в случае подобных атак.

"Основательное укрепление киберзащиты и предотвращения использования киберпространства противником для атак, обучение кадров, обладающих для этого специальными техническими знаниями", - сообщается в документе.

В Белой книге говорится также, что обеспечение использования электромагнитных волн нужно для работы радаров и коммуникаций. Отмечается, что ключевые страны "считают электромагнитные атаки средством нанесения ущерба электронным приборам противника и создания помех для военного командования, в связи с чем повышают свои возможности в этом направлении". В частности, указывается на повышение роли электронных средств вооружений России и Китая.

Белая книга сообщает, что планируется сформировать "специальное подразделение по космическому пространству" к 2022 году, а также переформатировать существующие в трех родах войск отделы кибербезопасности в единое "подразделение киберобороны" к 2023 году.

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