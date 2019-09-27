https://news.day.az/world/1160269.html Названа дата торговых переговоров между Китаем и США
Названа дата торговых переговоров между Китаем и США
Новые торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся 10 октября. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, переговоры пройдут в Вашингтоне.
Согласно источникам, на переговоры от китайской стороны приедет вице-премьер Лю Хэ.
Торговая война между двумя странами идет с 2018 года.
В течение этого времени представители США и КНР неоднократно проводили переговоры. Однако, в конечном итоге, они снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
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