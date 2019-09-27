Девушка писала сообщения брату, который скончался полгода назад, и недавно получила ответ с его номера. Скриншоты переписки были выложены в соцсеть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девушка написала на номер брата, что очень скучает по нему.

На следующий день она получила ответ от незнакомого человека.

"Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали", - отмечается в сообщении.

Девушка принесла извинения, уточнив, что она нередко писала на этот номер после того, как ее брат умер в марте. Она надеялась, что брат сможет ее услышать.

В ответ на это девушка получала еще несколько сообщений, в которых незнакомец просил ее делиться мыслями о брате, если ей хочется.

Собеседник подчеркнул, что его двоюродная сестра находится при смерти, поэтому он понимает чувства девушки.

Девушка поблагодарила незнакомца, заключив, что боялась того дня, когда номер ее брата отдадут другому абоненту.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!