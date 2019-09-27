Около 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Чаде. Об этом сообщило AFP со ссылкой на министерство обороны республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обрушение произошло в ночь с понедельника на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, там на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.

В регионе в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за межобщинной борьбы за доступ к плодородным землям и водным ресурсам.

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