https://news.day.az/world/1160327.html В Чаде обрушился золотой рудник, десятки погибших
В Чаде обрушился золотой рудник, десятки погибших
Около 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Чаде. Об этом сообщило AFP со ссылкой на министерство обороны республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Обрушение произошло в ночь с понедельника на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, там на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.
В регионе в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за межобщинной борьбы за доступ к плодородным землям и водным ресурсам.
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