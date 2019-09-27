Власти канадской провинции Новая Шотландия объявили о намерении полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов на своей территории. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий законопроект вынесен на обсуждение законодательного собрания провинции. "Документ должен изменить привычный поход в магазин для всех жителей Новой Шотландии", - процитировал телеканал заявление министра по защите окружающей среды провинции Гордона Уильсона. Он не сомневается в принятии закона депутатами. В дальнейшем запрет предполагается распространить на одноразовые пластиковые столовые приборы и трубочки для напитков.

На сегодняшний день запреты на одноразовые пластиковые пакеты введены в провинциях Остров принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор, он также действует в ряде муниципалитетов провинций Альберта, Квебек и Манитоба, как и во втором по численности городе Канады Монреале (провинция Квебек). Власти Манитобы и Онтарио сейчас обсуждают возможность отказа от одноразового пластика на всей своей территории.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что использование определенных одноразовых предметов из пластика будет на федеральном уровне запрещено в стране с 2021 года. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с канадскими производителями пластиковой продукции, после чего будет объявлен список запрещенных к использованию в Канаде предметов. Кроме того, будут разработаны законы, позволяющие привлекать к ответственности производителей, не занимающихся утилизацией пластиковых отходов.

В настоящее время в Канаде перерабатывается около 10% всех пластиковых отходов.

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