Бывший президент Франции Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на слова дочери экс-президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Елисейский дворец ранее подтвердил, что церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября.

Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. В понедельник во Франции объявлен национальный траур.



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