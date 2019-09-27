В разрушенный взрывом четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС пустили журналистов в рамках презентации путеводителя по зоне отчуждения. Видео из диспетчерской опубликовано в Telegram-канале RT, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Отмечается, что руины энергоблока до сих пор испускают радиацию, которая в 40 тысяч раз превышает норму. На представителей СМИ надевали специальные защитные костюмы и не позволяли им находиться у пульта управления более пяти минут.

В начале сентября сообщалось, что за первые восемь месяцев 2019 года Чернобыльская зона отчуждения поставила рекорд посещаемости. За этот период заповедник посетил 74 671 человек, из них 14 416 - в августе. Больше всего туристов прибывает в зону отчуждения с Украины, а также из Великобритании и Польши.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне. Ее сделали открытой для туристов и сняли запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором.

Новый саркофаг над разрушенной частью ЧАЭС начали строить в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 2012-2013 годы, однако работы затянулись из-за финансовых проблем. Строительство защитного сооружения обошлось в 2,2 миллиарда долларов, в него вложились около 50 стран, в том числе Украина.

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