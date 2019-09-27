Банку Англии может потребоваться снизить процентные ставки даже в случае, если Великобритании удастся избежать выхода из Европейского союза без соглашения, заявил член Комитета по денежно-кредитной политике центробанка Майкл Сондерс. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По мнению Сондерса, даже в случае "мягкого" Brexit сохранится высокий уровень неопределенности, что продолжит оказывать давление на экономику Великобритании.



"В этом случае вполне может оказаться целесообразным сохранить весьма стимулирующую денежно-кредитную политику в течение длительного периода и, возможно, смягчить политику на каком-то этапе, особенно если глобальный рост остается разочаровывающим", - считает он.

После комментариев Сондерса фунт стерлингов упал примерно на полцента по отношению к доллару до трехнедельного минимума, а доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снизилась примерно на 4 базисных пункта.



К 13:15 по бакинскому времени курс британской валюты снижался на 0,37% до $1,2283.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября с соглашением или без него.



Однако, как сообщалось ранее, депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, согласно которому правительство будет обязано перенести выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 г. при отсутствии соглашения о Brexit, одобренного до 19 октября.



Тем не менее вероятность "мягкого" Brexit, который рассматривался Банком Англии в качестве основного сценария в начале августа, уменьшилась, отметил Сондерс.



По его словам, в случае Brexit без сделки регулятор будет рассматривать все варианты политики в зависимости от ущерба для роста и от того, насколько резко ускорится инфляция в результате вероятного падения фунта стерлингов.



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