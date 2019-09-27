Растущая военная мощь Китая опередила северокорейскую воинственность в качестве главной угрозы для безопасности Японии. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Китайские патрули в водах и небе вблизи японской территории являются "проблемой в области национальной безопасности", говорится в "Белой книге" обороны Японии за 2019 г.



"Реальность такова, что Китай быстро увеличивает военные расходы, - заявил министр обороны Японии Таро Коно на брифинге для СМИ. - Китай все чаще развертывает воздушные и морские средства в западной части Тихого океана и через Восточный проход в Японском море".



За последние семь лет Япония увеличила расходы на оборону на одну десятую, чтобы противостоять военным достижениям Пекина и Пхеньяна, включая оборону против северокорейских ракет, способных нести ядерные боеголовки, говорится в "Белой книге". Япония покупает американские истребители-невидимки и другое современное оружие.

Министерство обороны Японии предложило увеличить военные расходы на 1,2% до рекордных 5,32 трлн иен в 2020 финансовом году, который начнется 1 апреля.



Для сравнения: военные расходы Китая должны вырасти в этом году на 7,5% по сравнению с прошлым годом до около $177 млрд.



Среди своих самых важных союзников Япония назвала в первую очередь США, понизив при этом статус Южной Кореи. По значимости среди союзников Японии Корея теперь уступает Австралии, Индии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Как сообщали "Вести.Экономика", в августе власти Южной Кореи заявили об отказе от продления соглашения с Японией по обмену разведывательными данными на фоне продолжающегося политического конфликта между Сеулом и Токио. Подписанное 23 ноября 2016 г. это соглашение считается крайне важным для способности Японии и Южной Кореи совместно справляться с программами Северной Кореи в области оружия массового уничтожения.



Речь идет не только об оружии. Сеул и Токио также обменивались информацией о нарушающей санкции деятельности КНДР, связанной с поставками нефти, угля и запрещенных предметов роскоши. Все это делало двусторонний пакт об обмене разведданными прочной основой для сотрудничества в пресечении военных и незаконных торговых операций Северной Кореи в регионе.



В "Белой книге" 2019 г. Япония назвала своей территорией острова Токто в Японском море, на которые также претендует Южная Корея. Министерство иностранных дел Южной Кореи в связи с этим выразило протест Токио.



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