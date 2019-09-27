Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.

"Понедельник объявлен днем национального траура. В 15.00 (17.00 по бакинскому времени) состоится минута молчания во всех государственных учреждениях, а также в школах", - сказала Ндияй на брифинге в пятницу.

В правительстве также предложили школьным учителям провести в понедельник занятия, рассказав о личности Ширака.

Национальная церемония прощания с Шираком состоится в воскресенье в Доме Инвалидов, подтвердила официальный представитель правительства. Она сообщила, что французы смогут отдать дань памяти бывшего президента, начиная с 14.00 (16.00 по бакинскому времени).

"В понедельник в 12.00 (14.00 по бакинскому времени) памятная церемония состоится в церкви Сен-Сюльпис, на ней будет присутствовать президент Республики (Эммануэль Макрон), который не будет произносить никаких речей, а также члены правительства", - сказала Ндияй. Она добавила, что на данный момент не владеет списком лидеров иностранных государств, которые будут принимать участие в траурных мероприятиях в связи со смертью Ширака.