Индекс экономических настроений в еврозоне в сентябре снизился до минимума почти за пять лет, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны опустился до 101,7 пункта со 103,1 пункта в августе. Показатель достиг минимума с февраля 2015 г.

Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса лишь до 103 пунктов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Показатель настроений в промышленном секторе упал с -5,8 до -8,8 пункта, достигнув минимума с июля 2013 г. Показатель настроений в промышленности Германии, крупнейшей экономики блока, снизился с -11,2 до -15,6 пункта, оказавшись на минимуме с октября 2012 г.

Общий индекс экономических настроений в Германии опустился со 100,6 до 99,4 пункта.

Ситуация также ухудшилась в сфере розничной торговли еврозоны, где индикатор настроений снизился с 0,6 до 0,1 пункта.

Показатель настроений в строительном секторе опустился с 3,9 до 3,8 пункта.

Между тем, индикатор настроений в сфере услуг повысился с 9,2 до 9,5 пункта.

Индекс потребительского доверия в сентябре вырос с -7,1 до -6,5 пункта.

Индикатор делового климата, который указывает на фазу бизнес-цикла, в сентябре снизился с 0,12 до -0,22 пункта, тогда как аналитики не ожидали его изменения.

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