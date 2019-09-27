Танкер под британским флагом Stena Impero вышел из иранского порта Бендер-Аббас после двух месяцев задержания, свидетельствуют данные системы мониторинга движения судов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Танкер в пятницу вышел в море и направляется в сторону Дубая в ОАЭ.



Танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, был задержан Ираном 19 июля 2019 г., сообщали "Вести.Экономика".



"После вынесения постановления об окончании задержания британского танкера Stena Impero это судно вскоре, по прошествии 65 дней, начинает движение из порта Бендер-Аббас в направлении международных вод", - заявил генеральный директор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.



Процесс выхода танкера из иранских вод был начат в июле, но дело в отношении судна было все еще открыто.



В начале июля британские королевские морские пехотинцы задержали в Гибралтаре, заморской территории Великобритании, супертанкер Grace 1 по подозрению в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение европейских и американских санкций.



В августе гибралтарские власти освободили танкер Grace 1, который теперь переименован в Adrian Darya 1.

Stena Impero был задержан Корпусом стражей Исламской революции Ирана в Ормузском проливе через две недели после того, как Великобритания захватила иранский танкер у берегов Гибралтара.



Иран заявил, что Stena Impero нарушает морское законодательство, но иранские официальные лица угрожали "ответными действиями" из-за ситуации с Grace 1.



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