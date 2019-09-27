Несколько зданий пострадали в результате 5,8-балльного землетрясения, произошедшего в Стамбуле (Турция) 26 сентября.

Как сообщает газета Milliyеt, среди этих строений есть и исторические. Так, на некоторых бастионах башни Едикуле Стамбульской крепостной стены образовались трещины, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Один из бастионов, который разделился надвое, может вот-вот обрушиться.

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