https://news.day.az/world/1160529.html Землетрясение повредило Стамбульские крепостные стены - ВИДЕО
Землетрясение повредило Стамбульские крепостные стены - ВИДЕО
Несколько зданий пострадали в результате 5,8-балльного землетрясения, произошедшего в Стамбуле (Турция) 26 сентября.
Как сообщает газета Milliyеt, среди этих строений есть и исторические. Так, на некоторых бастионах башни Едикуле Стамбульской крепостной стены образовались трещины, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Один из бастионов, который разделился надвое, может вот-вот обрушиться.
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