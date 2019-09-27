Незнакомец, который возомнил себя очень ловким, чуть не распрощался с жизнью, пытаясь заскочить в вагон движущегося поезда, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

И хотя поезд, направлявшийся в Дели (Индия), только тронулся со станции и потому ехал медленно, мужчина соскользнул с подножки и очень опасно повис, изо всех сил цепляясь за поручни. К счастью, новоявленный экстремал не провалился между поездом и платформой, а всё благодаря бдительным офицерам транспортной полиции - они не только поддержали бедолагу, но и втолкнули его в вагон.

Конечно же, незнакомцы, спасшие пассажира, заслужили множество похвал. А вот главный герой видеоролика вызвал в свой адрес немало порицаний - некоторые считают, что за такие безрассудные действия надо как минимум штрафовать.

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