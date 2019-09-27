Официальный представитель изготовителя Bentley в России ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 37 автомобилей марки Bentley Continental из-за возможных проблем с оборудованием для экстренных вызовов, сообщается на сайте Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

"Причиной отзыва транспортных средств является оборудование для экстренных вызовов, которое может не полностью соответствовать спецификации", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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