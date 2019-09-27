Переговоры министра Великобритании по вопросам Brexit Стивена Баркли и главного переговорщика Евросоюза по этому вопросу Мишеля Барнье вновь завершились ничем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главным препятствием остается положение о так называемом "бэкстопе" - особом режиме, который после выхода Великобритании из ЕС должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Лондон не устраивают условия, прописанные в проекте соглашения с Евросоюзом, а Брюсселю не нравятся варианты, предложенные Великобританией.

"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям", - указывается в заявлении Еврокомиссии по итогам переговоров, передает ТАСС.