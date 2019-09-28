Добыча нефти в Саудовской Аравии полностью восстановлена, предает РИА "Новости".

Отмечается, что уровень добычи составляет 9,8 млн баррелей в сутки.

После атаки на саудовские нефтяные объекты 14 сентября добыча была сокращена больше, чем в два раза - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что пока нет точных данных о запуске ракет, которые атаковали саудовские НПЗ, однако в королевстве уверены, что это был Иран.

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