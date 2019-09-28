Суд города Дижон на востоке Франции вынес решение, запрещающее называть ребенка именем "Джихад". Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, в ноябре 2018 года жительница агломерации Дижона родила сына и решила назвать его "Джихад". Спустя месяцы рассмотрения дела судья по семейным вопросам вынес свой вердикт и объявил это имя "вредящим интересам ребенка".

"Даже если имя "Джихад" является именем, используемым в арабском мире и означающим ... священную борьбу, священную войну, труд, усилия, и несущим, таким образом, положительный смысл, оно продолжает оставаться в общественном мнении и с учетом нынешнего террористического контекста ассоциироваться с исламистскими фундаменталистскими движениями", - говорится в заявлении магистрата.

Как сообщает радиостанция, ребенку дадут имя "Джахид".

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