Французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
Суд города Дижон на востоке Франции вынес решение, запрещающее называть ребенка именем "Джихад". Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.
По данным радиостанции, в ноябре 2018 года жительница агломерации Дижона родила сына и решила назвать его "Джихад". Спустя месяцы рассмотрения дела судья по семейным вопросам вынес свой вердикт и объявил это имя "вредящим интересам ребенка".
"Даже если имя "Джихад" является именем, используемым в арабском мире и означающим ... священную борьбу, священную войну, труд, усилия, и несущим, таким образом, положительный смысл, оно продолжает оставаться в общественном мнении и с учетом нынешнего террористического контекста ассоциироваться с исламистскими фундаменталистскими движениями", - говорится в заявлении магистрата.
Как сообщает радиостанция, ребенку дадут имя "Джахид".
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