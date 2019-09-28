https://news.day.az/world/1160646.html В Афганистане прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Афганистане прогремел взрыв, есть пострадавшие
Число пострадавших при взрыве у избирательного участка в Кандагаре на юге Афганистана достигло 15. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство France Presse.
Все пострадавшие - мужчины, сообщил представитель больницы, куда доставили раненых.
Уточняется, что взрыв в Кандагаре стал первым серьезным происшествием после начала голосования на президентских выборах в Афганистане.
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