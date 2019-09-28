https://news.day.az/world/1160654.html В США решили перевезти исторический особняк по воде - ВИДЕО
В США решили перевезти исторический особняк по воде - ВИДЕО
В США решили перевезти исторический особняк прямо по воде. Речь идет о доме из города Истон в штате Мэриленд. Его построили 255 лет назад. Изначально особняк возвели для супружеской пары. Спустя много лет его нынешние владельцы решили перевезти историческое здание в другой город штата - Квинстаун. Там его планируют отреставрировать, чтобы вернуть зданию первоначальный облик, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
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