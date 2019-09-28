https://news.day.az/world/1160750.html В бундестаге выступили против антироссийских санкций
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Против санкций также выступил исполнительный директор Восточного комитета экономики страны Михаэль Хармс.
Депутаты отметили, что из-за санкций немецкий бизнес сталкивается с трудностями при выходе на российский рынок даже в тех сферах, которых не коснулись ограничительные меры.
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