Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Против санкций также выступил исполнительный директор Восточного комитета экономики страны Михаэль Хармс.

Депутаты отметили, что из-за санкций немецкий бизнес сталкивается с трудностями при выходе на российский рынок даже в тех сферах, которых не коснулись ограничительные меры.

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