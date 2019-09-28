НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своей колонке автор задается вопросом о том, достаточно ли у российской стороны денег на участие в программе Gateway, и отмечает, что вместо помощи Москве (покупки мест на космических кораблях "Союз МС" и ракетных двигателей РД-180) Вашингтону следовало бы направить финансирование на частные американские компании, например, SpaсeX.

Динерман замечает, что посредством сотрудничества России и США на Луне может оказаться и Китай. "Любая российская ракета, способная отправить пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет вывести спускаемый аппарат на поверхность", - пишет автор.

По его мнению, "российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнила бы установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству". "Чем дольше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы", - заключает Динерман.

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