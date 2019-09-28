С сегодняшнего дня Саудовская Аравия впервые в истории упрощает визовый режим, передает телеканал "Россия 24". Упрощение въезда связывают с развитием туризма. Власти рассчитывают, что к 2030 году страну будут посещать до 100 миллионов туристов в год, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Въезд в страну теперь разрешен туристам из 49 стран, включая Россию. Посещать королевство можно представителям любых вероисповеданий, и женщинам без сопровождения мужчин.

Визы будут выдаваться непосредственно на границе. Раньше Саудовская Аравия была одной из самых закрытых стран в мире. Попасть разрешалось только по личному приглашению жителя Саудовской Аравии, с бизнес-целью или для совершения паломничества - хаджа.

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