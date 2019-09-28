В Петербурге ищут вора, который решил устроить романтический вечер своей возлюбленной и обокрал цветочный магазин, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вот он заходит в помещение, явно нервничает. Первым делом выбирает для любимой плюшевого зайца. Затем определяется и с букетом - красные розы, причем те, что подороже. Теперь остается лишь дождаться, когда ничего не подозревающий продавец все упакует. Когда приходит время оплаты, молодой человек делает вид, что прикладывает телефон к терминалу, и кидается за дверь. Торговец побежит следом, но поймать вора так и не сможет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, ущерб составил 3 тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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