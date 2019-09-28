Одно из самых закрытых государств мира приоткрывает свои двери: Саудовская Аравия разрешила иностранцам любого вероисповедания получать туристические визы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, это касается туристов из 49 стран, включая Россию. Документ можно оформить по прилёту или заранее, через интернет. Стоит виза 120 долларов.

До сих пор попасть в Саудовскую Аравию было непростой задачей: въехать могли лишь рабочие с семьями, бизнесмены и паломники. Для последних были особые визы - по святым местам.

Теперь же - неслыханная демократизация: визы доступны онлайн. Никаких преград для женщин без сопровождения. Однако, по-прежнему ограничен доступ к мусульманским святыням - Мекке и Медине. Туристки, хотя больше могут не облачаться в огромное черное платье-абайю, но дресс-код соблюдать должны, в том числе на пляжах. Стиль одежды - скромный.

"Мы остаемся самими собой. У нас великая культура. Многие туристы хотели бы приехать и познакомиться с этой культурой, больше узнать и получить новый опыт", - заявил Ахмед аль-Хатиб, председатель саудовской комиссии по туризму и национальному наследию.

В последние годы ультраконсервативное мусульманское королевство меняет лицо. В стране открыли кинотеатры, женщинам разрешили посещать стадионы, и даже анонсировали строительство оперы.

Перемены начались с приходом к власти короля Сальмана бен Абдель Азиза и его сына Мухаммеда бен Сальмана. 34-летний кронпринц говорит об амбициозных планах: развивать индустрию, слезть с нефтяной иглы и открыться миру.

"Изменения гораздо быстрее идут, чем это можно было рассчитывать. Наследный принц превратился в своеобразный символ убыстряющихся реформ, которые требует молодое поколение страны", - отметил Андрей Бакланов, посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005гг.

Кронпринц на этой неделе неожиданно откровенно высказался на тему убийства журналиста Джамаля Хашогги. По словам Мухаммеда бен Сальмана, он ничего не знал о готовящемся преступлении, но, тем не менее, чувствует свою ответственность, поскольку произошло оно во время его правления.

Эта чёрная страница в истории Саудовской Аравии не разрушила крепкое партнёрство Эр-Рияда и Вашингтона. Накануне Пентагон объявил, что собирается поставить в Саудовскую Аравию зенитно-ракетный комплект "Пэтриот" и 4 радара - после недавнего нападения на нефтеперерабатывающие заводы "Сауди Арамко", и чтобы продемонстрировать "преданность региональным партнерам".

Эр-Рияд развивает и взаимодействие с Москвой: в ближайшие недели там ждут президента России.

"В основном дело пойдет о политическом взаимодействии. Расширение наших инвестиций прямых и саудовцев в нашу экономику. Ключевое значение имеет продолжение нашего спонсорства в сфере цен на нефть, поддержание планки цен на нефть", - считает Андрей Бакланов, посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 гг.

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