Избирательные участки закрылись на президентских выборах в Афганистане. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Независимой избирательной комиссии Хава Алам Нуристани, слова которого приводит местное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Голосование должно было проводиться с 7 до 15 часов по местному времени, но его продлили до 17.00.

Около 9,6 миллиона граждан Афганистана зарегистрировались для голосования за одного из 15 кандидатов. При этом афганский телеканал Tolo News около 16.40 сообщал, что проголосовали менее 2 миллионов человек (около 20%).

СМИ также сообщали о проблемах при голосовании: избирательная комиссия Афганистана потеряла связь с 870 из 5373 избирательных участков, а 1331 участок остается закрытым.

Избирательная комиссия отмечала, что при подсчете результатов голосования будут засчитаны только биометрически подтвержденные голоса, но проблемы, по данным Tolo News, возникали и с биометрическими системами.

Выборы проходили при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать процесс. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".

Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл. Оба они сейчас снова участвуют в гонке и считаются фаворитами.

Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.



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