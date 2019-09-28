Один ребенок погиб, девять мирных граждан пострадали в результате ракетного обстрела в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По меньшей мере десять ракет были выпущены по городам Лашкаргах и Гиришк в Гильменде. Местные власти пока не подтвердили информацию о жертвах и пострадавших.

Ранее взрывы прогремели на избирательном участке в городе Джелалабад в провинции Нангархар, где при взрыве погиб один человек, в городе Кундуз на севере Афганистана, где также погиб один человек, и в Кандагаре, где ранены 15 человек.

Избирательные участки в Афганистане открылись в субботу утром. Президентские выборы проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.

Участие в выборах принимают 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!