https://news.day.az/world/1160845.html В Тегеране запретили выгуливать собак
В Тегеране запретили выгуливать собак
В Тегеране в общественных местах запретили выгуливать собак. Запрещено также перевозить их и в автомобилях.
Об этом начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими сказал Клубу молодых журналистов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Рахими, столичная полиция проводит серьезную борьбу с этим.
Начальник полиции добавил, что по сравнению с прошлыми годами в городе стали меньше выгуливать собак и возить их в автомобилях.
"Многие думают, что полиция против того, чтобы держать собак. Это не так. Полиция не против того, чтобы держать их дома".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре